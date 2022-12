Un tânăr a fost ars de viu în piața principală. Ar fi furat o mașină iar localnicii i-au aplicat o pedeapsă barbară, în Mexic

Un tânăr de 26 de ani acuzat că a furat un vehicul a fost ars de viu în piaţa principală a unui mic oraş din statul Chiapas, în sudul Mexicului, o ţară unde cazurile de justiţie populară sunt numeroase în fiecare an, relatează AFP.

Biroul procurorului statului Chiapas a anunţat deschiderea unei anchete privind uciderea acestui individ, joi, la Santiago El Pinar, unde trăieşte o comunitate indigenă.

Trupul bărbatului a fost găsit de autorităţi cu arsuri grave, a precizat procuratura.

Acest caz intervine la o săptămână după ce cinci tineri, şi ei acuzaţi de furt, au stat câteva ore atârnaţi în pielea goală de panouri de baschet înainte de a fi salvaţi în oraşul Tsetsal de Huixtan, de asemenea în statul Chiapas, potrivit Agerpres.

Mexicul se confruntă în fiecare an cu sute de linşări sau tentative de execuţii extrajudiciare în fiecare an, dintre care 42 de crime şi 279 de tentative în 2021, potrivit ONG-ului Common Cause.

Potrivit experţilor, fenomenul se datorează parţial percepţiei larg răspândite de impunitate într-o ţară afectată de criminalitate, mai scrie AFP.

