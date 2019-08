Femeie în pericol să fie agresată, salvată de un șofer Uber. Gestul l-a transformat în erou

Brandon Gale susține că a trebuit să se prefacă că este iubitul ei, deși nu o cunoștea, potrivit The Sun.

El a povestit pe Facebook că a fost contactat de femeie prin aplicație. Aceasta îi cerea ca atunci când ajunge să se prefacă că este iubitul ei. Gale a mai spus că înainte să ajungă la ea, a oprit pentru a îndepărta indicatoarele de pe mașină. Imediat ce femeia l-a văzut, s-a urcat în mașină.

Pe drum, ea i-a povestit că bărbatul de care voia să scape făcea parte dintr-un grup de prieteni cu care tocmai ieșise și că devenise insistent. Mai mult de atât, acesta era cunoscut pentru comportamentul agresiv.

