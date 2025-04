Un șofer de 23 de ani, fără permis, a murit într-un accident violent în județul Buzău. Prietenii lui, în stare gravă

În impact au fost răniți grav și cei patru amici care îl însoțeau.

Cu toții se întorceau de la discotecă. Răniții au fost scoși din vehicul de echipajul de la descarcerare și transportați la spital.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Chiar înainte de impactul violent, mașina în care se aflau cei cinci prieteni, a fost surprinsă de o cameră de supraveghere în timp ce rula cu viteză prin localitate.

Băieții se întorceau de la o discotecă din Vălenii de Munte, aflată la 30 de km distanță. Șoferul chiar a publicat pe Facebook o înregistrare de la petrecere.

Apoi au plecat spre casă, în satul Călvini, din județul Buzău, doar că într-o curbă a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit de un cap de pod. El s-a prăpădit, iar pasagerii, care au între 16 și 20 de ani, au fost scoși de pompieri din caroseria zdrobită.

Localnic: „Dormeam când am auzit o bubuitură puternică și am crezut că s-a întâmplat ceva la Peco. Am ieșit. O mașină răsturnată pe podeț. Era mortul aruncat pe marginea drumului, iar cei care mai erau în mașină erau prinși între fiare.”

Șoferul nu avea permis de conducere, dar pe rețelele de socializare posta imagini cu el la volan, de mulți ani, când încă nu era major.

Silviu Dinu, Poliția Rutieră Buzău: „Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din localitatea Călvini, în timp ce conducea fără a deține permis de conducere, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un cap de pod.”

Răniții au suferit mai multe fracturi.

Nicoleta Stoica, UPU Buzău: „Cel mai grav dintre toți, cu ruptură de diafragm, multiple fracturi costale, hemo-pneumo-torax, a intrat de urgență în bloc operator.”

