Un senator american a participat la o conferință video oficială în timp ce conducea. Cum a fost prins

În ziua în care în statul Ohio a introdus o lege privind distragerea șoferilor la volan, senatorul Andrew Brenner a fost prins participând la o conferință video în timp ce conducea.

"Nu am fost distras. Am fost atent la conducere și am ascultat-o (întâlnirea). Am avut două întâlniri care erau una după alta, în locații separate. Și am avut și alte apeluri, numeroase apeluri, în timp ce conduceam. În mare parte au fost apeluri telefonice, dar când sunt apeluri video, nu sunt atent la videoclip. Pentru mine este ca un telefon", a spus senatorul Brenner, conform The Columbus Dispatch.

El a adăugat că mașina a fost parcată în cea mai mare parte a ședinței video a Ohio Controlling Board. „Purtam centura de siguranță și eram atent la drum”.

House Bill 283, introdus luni, solicită interzicerea scrierii, trimiterii sau citirii de texte, vizionării videoclipurilor sau fotografierii, transmiterii în direct și utilizării aplicațiilor la volan.

De asemenea, deținerea sau utilizarea unui dispozitiv electronic la volan este o infracțiune. În prezent, trimiterea de mesaje text la volan este o infracțiune secundară pentru șoferii cu vârsta peste 18 ani, ceea ce înseamnă că poliția trebuie să asiste la o altă infracțiune la volan pentru a interveni.

Eforturile anterioare de a face mai dure legile privind șoferii distrași la volan în Ohio nu au reușit să câștige teren.