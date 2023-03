Un praf alb misterios a acoperit peste noapte două state din SUA. Ce s-a dovedit a fi. VIDEO

Oamenii din Maryland, Virginia de Vest și nu numai au umplut rețelele sociale cu teorii ale conspirației. “Prietenul meu din Maryland a văzut un avion de mici dimensiuni când împrăștia praf alb în această dimineață. Se întâmplă ceva ciudat”, a susținut o persoană, citată de Daily Mail.

O altă persoană a făcut un clip și l-a postat pe TikTok, în care se întreba dacă nu este vorba despre un „atac chimic”.

Dar Departamentul pentru Protecția Mediului din Virginia de Vest a identificat substanța ca fiind polen, cu urme de materie minerală. Probele au fost analizate de Departamentul de Geologie și Geografie al Universității West Virginia.

Laboratorul din Virginia de Vest va testa praful pentru a determina dacă are legătură cu furtunile de praf din Midwest, a anunțat Departamentul pentru Protecția Mediului.

UPDATE - Feb. 27, 2023: Final results from the dust samples collected Friday indicate the material is predominantly pollen, with trace amounts of mineral matter.

The samples were analyzed by WVU's Dept. of Geology and Geography and WVU's Shared Research Facility. https://t.co/Wy61b2zbzF