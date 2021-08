Un pachet de cocaină în valoare de peste un milion de dolari a fost găsit pe o plajă

Oficialii din Florida au confirmat informația și au postat pe Twitter o poză cu pachetul de cocaină, scrie The Independent.

„Boca Raton, Florida. Un turist a descoperit un pachet suspicios pe plajă și a contactat autoritățile locale. Agenții au recuperat pachetul care conținea aproximativ 30 de kilograme de cocaină, în valoare de peste un milion de dolari”, scrie în postarea de pe Twitter.

Drogurile ar proveni din transporturile ilicite de droguri care se fac între Florida și țările din Caraibe, potrivit presei locale.

Boca Raton, FL; Beachgoer discovered a suspicious package washed-up along the shoreline & contacted local authorities. #BorderPatrol agents recovered the package which contained 67 lbs. of cocaine, valued at over 1 million dollars.

