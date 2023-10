Un oraș este „chinuit” de melodiile lui Celine Dion. Fanii îi pun melodiile la maximum în miez de noapte

Celine Dion, în vârstă de 55 de ani, a ocupat primele locuri în topurile din întreaga lume. Artista are o mulțime de fani și a câștigat nenumărate premii pentru hituri precum „Think Twice” și „My Heart Will Go On.”