Un muncitor din Mureș luptă pentru viață. Un mal de pământ s-a prăbușit peste el, în timp ce se afla într-un șanț

Un muncitor din Mureș luptă pentru viață.

Este internat, cu răni grave, după un accident încă nelămurit de autorități. Bărbatul coborâse într-un șanț și a fost acoperit de un mal de pământ prăbușit. Un localnic care trecea prin zonă și colegii săi au săpat după el cu mâinile goale, până la sosirea echipelor de intervenție.

Bărbatul de 32 de ani a intrat în șanțul săpat de un buldoexcavator, cel mai probabil ca să îl niveleze. După câteva secunde, malul s-a surpat, iar pământul a venit peste el.

Un căruțaș a sărit imediat să îl ajute. Omul a săpat cu mâinile până când au ajuns pompierii.

Bărbat: ”S-a surpat pământul, că nu se vedea nici capul. Am venit cu căruța și a strigat după ajutor. Am sărit, că nu am avut de ales. Dacă e problemă trebuie să ajut.”

Și colegii muncitorului au trecut la treabă.

Bărbat: ”Numai părul i s-a văzut. Până aici l-am scos. Am săpat cu mâna.”

Femeie: ”Era vecina acolo, afară, și striga că omul este acolo, în pământ, și bărbatul meu a fugit. A săpat acolo să-l scoată.”

Tânărul a fost adus la suprafață conștient, dar în stare gravă.

Cristian Porav, ISU Mureș: ”Persoana era conștientă. A fost scoasă și predată ambulanței. A fost intervenție dificilă contra cronometru, datorită pericolului surpării malului de pământ. S-a luat măsura de siguranță pentru personalul de intervenție.”

Polițiștii și inspectorii de muncă anchetează cazul.

Polițiștii au deschis dosar penal.

Muncitorul este în continuare internat, cu multiple traumatisme.