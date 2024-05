Un influencer a plătit 20 de dolari unei femei care nu știa să înoate și i-a zis să sară în lac. „Chiar mă speriați” | VIDEO

Natalie Reynolds, streamerul american cunoscut ca Kick, ar fi plătit femeia cu 20 de dolari pentru a se scufunda în apă ca parte a unei vânători de comori.

Ea a transmis în direct cascadoria, miercuri, de-a lungul lacului Lady Bird, în Austin, și a fost filmată în timp ce îi spunea femeii să „sară în apă”.

Reynolds s-a speriat după ce femeia chiar s-a aruncat cu capul înainte în apă.

„Ai spus că este în regulă, mi-ai spus să sar în apă”, i-a spus femeia lui Reynolds.

„Nu, nu am făcut-o”, a răspunsinfluencerul, râzând de situație și reproșându-le propriilor ei prieteni care i-au spus că, de fapt, i-a spus femeii să sară.

Distracția streamerului, însă, se termină repede și fuge în timp ce femeia strigă că se chinuie să iasă din apă.

„Nu știu să înot, pot doar să plutesc”, strigă femeia în afara camerei.

Reynolds începe apoi să lăcrimeze în timp ce prietenii ei o avertizează că situația este „foarte gravă”.

„Opriți-vă, serios, chiar mă speriați”, spune Reynolds. „Am de gând să mă sinucid. Spune că se îneacă”.

Clipul se încheie cu Reynolds și grupul ei plecând cu mașina în timp ce o mașină de pompieri se oprește.

I have never ever done this but Natalie Reynolds needs to *** https://t.co/E8VI9TqSLq