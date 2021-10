Un german a plecat în călătoria vieții sale în compania unui măgar. Despre ce este vorba

Cei mai mulți oameni, atunci când sunt cuprinși de dorul de ducă, se urcă într-o mășină sau într-un avion și pleacă în lume. Un german vrea să facă asta în condiții mai neobișnuite.

Omul a plecat în urmă cu șase luni spre China, pe jos și însoțit de un măgar. Până acum a ajuns abia în Slovacia și spune că nu se grăbește, pentru că vrea să admire și frumusețile locurilor pe unde trece. Drumul lui va trece și prin România.

Michael e german, are 59 de ani și e fost lucrător la drumuri. În urmă cu aproape un an, și-a dat demisia și a plecat într-o călătorie în jurul lumii pe jos, însoțit de un măgar.

Michael, călător: "Sunt pe drumuri de șase luni, așa că mai am încă doi ani și jumătate. M-am pregătit intens de plecare timp de doi ani. Cel mai mult a durat până am găsit un măgar potrivit. Într-un final, l-am găsit în Franța. Mergem în jur de 10, 12 kilometri pe zi. În fiecare săptămână avem o zi de odihnă și, de obicei, nici nu știm unde o să dormim peste noapte."

De cele mai multe ori, omul doarme într-un cort, iar măgarul prin apropiere. Uneori se întâmplă totuși să fie invitați la localnici acasă. Ultima oară au dormit la o fermă din Slovacia.

Dominika Sidorová, fermier: "A făcut brânză alături de noi, ne-a ajutat la muls, a dus caii la pășunat și i-a adus înapoi, a făcut tot ce ține de fermă."

Michael, călător: "Oamenii din Slovacia sunt mai deschiși. Nu e ca în Cehia, unde dacă stăteam de vorbă cu cineva, era bucuros să mă ajute. Aici, oamenii vin singuri să mă întrebe dacă nu am nevoie de ceva, asta e diferența."

Michael spune că vrea să ajungă până în China, însă până acolo are de traversat o jumătate de lume, inclusiv țara noastră.

Michael, călător: "Planul e să merg mai departe spre Budapesta, apoi România, Bulgaria și Turcia, Georgia. De acolo, destinația următoare e Iran."

Un traseu atât de lung poate fi costisitor. Călătorul nostru se bazează însă mai mult pe bunătatea oamenilor, și mai puțin pe propriile sale venituri.

Michael, călător: "Am un mic apartament în Germania, pe care l-am închiriat, așa că am ceva bani. Dar nu îmi trebuie prea mulți, pentru că sunt destui oameni care îmi dau mâncare și mă lasă să dorm fără plată. Stai puțin."

Michael recunoaște, însă, că aventura sa ar putea să dureze mai mult. Plecat din Germania de mai bine de jumătate de an, a petrecut opt săptămâni pe drumurile din Slovacia. Mersul pe jos are și un avantaj, spune el: are timp să se bucure de frumusețea locurilor prin care trece.

Michael, călător: "E important să faci primul pas și să nu te gândești la ce e mai rău. Sunt mulți oameni buni în lume și e ușor, trebuie doar să o faci."