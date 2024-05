Un ”Dorel” a lăsat o parte din județul Vrancea fără apă după ce a spart cu excavatorul magistrala de apă abia pusă

Avaria s-a produs dimineață, când muncitorul a lovit cu excavatorul conducta de apă care alimentează sud-estul județului Vrancea. Magistrala avariată face parte din rețeaua de utilități care a fost mutată de curând pentru a nu împiedica construcția autostrăzii în zona Focșani.

Muncitorul ar fi trebuit să decoperteze terenul pentru construcția unei bretele de legătură cu un drum județean și, fără să își dea seama, a înțepat magistrala cu brațul utilajului pe care îl manevra. Apa a țâșnit cu putere, așa că alimentarea localităților din zonă a fost întreruptă de îndată.

Flaviu Șerbu, purtător de cuvânt CUP Focșani: ”Intervenția este dificilă deoarece este o conductă care intră într-un masiv de ancoraj, adică magistrala a schimbat direcția aici, este proaspăt pusă, magistrala trebuie acum înlocuită”.

24.000 de locuințe din 15 comune au fost afectate de greșeala făcută de muncitorul neatent.

Localnică: ”Am rămas fără apă și nouă ne trebuie pentru că mâine e sărbătoare, trebuie să facem baie, trebuie să folosim și la baie. Avem nevoie de apă că avem tot ce ne trebuie acolo, apă caldă, apă rece”.

Localnic: ”Am ieșit afară să dau apă la animale, am văzut că nu curge, am pornit sursa proprie, am alimentat, am dat apă la animale, mi-am văzut de treaba mea, am plecat la câmp, mi-am făcut treaba, am venit înapoi, am văzut că nu funcționează și iar am dat drumul la sursa proprie”.

Localnic: ”Ne-a dat mesaj chiar la 9 dimineața că în prezent este întreruptă alimentarea ca urmare a unei avarii provocată de o terță persoană”.

Acesta este al doilea incident major produs în timpul lucrărilor pe Autrostrada Moldovei. În toamna anului trecut, magistrala de gaz de la Călimănești a explodat după ce un utilaj a executat lucrări în zonă. Patru persoane au murit atunci carbonizate.

