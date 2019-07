Un copil a fost la un pas de moarte după ce a rămas cu limba blocată într-o sticlă. FOTO

Riley Wooff stătea pe scaunul din spate al mașinii când a început să țipe că limba lui s-a blocat în sticlă și a implorat-o pe mama lui să sune la ambulanță, potrivit The Sun. Mama băiatului a încercat să-l elibereze, dar când și-a dat seama ca nu poate, l-a dus imediat la o clinică, însă inițial nimeni nu a reușit să îndepărteze capacul.

“A fost cea mai înfricoșătoare zi din viețile noastre. Erau patru specialiști și zece doctori lângă patul lui, neștiind ce să facă”, a declarat mama sa.

După încercările eșuate, a fost alcătuită o echipă de zece medici, care au participat la operația care i-a salvat viața copilului, reușind să scoată în final obiectul. Înainte de intervenție, doctorii au avertizat că este o problemă serioasă și că putea muri.

