Un copil de 8 ani și-a luat viața pentru a opri abuzurile părinților. Ce spun martorii

Un copil în vârstă de opt ani din Ucraina s-a sinucis aruncându-se de la etajul nouă al apartamentului în care locuia, după ce a fost bătut de părinții lui timp de mai mulți ani.

Băiatul, pe nume Anton, era bătut în mod repetat de părinții săi, ani la rând, și ar fi decis să-și ia viața pentru a pune capăt violențelor, informează Mirror.

Potrivit unor martori, în acea zi, cu puțin timp înainte de a se sinucide, părinții lui l-au certat pe băiat pentru că a rupt mai multe haine.

„Părinții săi au țipat la băiat pentru că și-a rupt hainele. După am auzit cum îl bătea. La scurt timp s-a lăsat liniștea și dintr-o dată am auzit pașii copilului și un sunet oribil. M-am uitat pe geamul de la bucătărie și am văzut copilul întins pe jos. Am chemat o ambulanță și am anunțat poliția”, a povestit o vecină.

„I-am văzut părinții cum urcau scările spre apartamentul lor. Zece minute mai târziu băiatul era pe jos și părinții lor coborau scările grăbiți spre stradă”, a mai povestit o altă persoană care a fost martoră la accident.

Paramedicii au ajuns imediat la locul accidentului, însă nu au reușit să-l salveze pe băiat și a fost declarat mort.

În urma incidentului autoritățile au început o anchetă. Directorul școlii în care învăța băiatul a dat mai multe declarații.

„Părinții lui nu erau deloc interesați de copil”, a spus acesta.

De asemenea, psihologul școlii a povestit cum Anton a vizitat-o de mai multe ori și că nu s-a gândit că se va întâmpla asta.

După ce au fost interogați, părinții au părăsit orașul. Dacă sunt descoperiți ca fiind vinovați, aceștia riscă să petreacă cinci ani în închisoare.

