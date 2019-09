Un copil de 8 ani și-a cumpărat jocuri de 3.000 de lire. Reacția mamei lui

Martine Berridale-Johnson, în vârstă de 40 de ani, i-a dat cardul fiului său, Leon, ca să își cumpere o opțiune la un joc pe Xbox, în valoare de 5 lire, însă nu a realizat că datele cardului vor rămâne salvate, potrivit Metro.

Femeia a rămas uimită când s-a uitat pe extrasul de cont și a descoperit cheltuieli de 3.120 de lire efectuate în ultimele trei săptămâni.

Mamă a doi băieți, femeia spune că nu are un loc de muncă și nu știe cum va scoate banii.

"Sunt o mamă singură și deja îmi erau greu să pun mâncare pe masă. Am mereu grijă cu banii. Pur și simplu nu știu cum voi achita această factură", a spus femeia.

"Le-am spus deja băieților că anul acesta nu vom sărbători Crăciunul iar ei nu vor primi nicio jucărie. Nici nu știu dacă îmi voi permite masa de Crăciun după ce s-a întâmplat", a adăugat ea.

