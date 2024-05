Un câștig la loterie s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără, după ce statul i-a luat tot premiul

Brittany Wilson a decis să își încerce norocul la loteria din Florida, pentru că avea o situație financiară modestă.

„Mi-a fost greu în acea perioadă. M-am luptat financiar... ceva mi-a spus să merg la magazin și să-mi încerc câștigurile”, a spus Brittany pentru ABC Action News, potrivit Yahoo News.

Ea a câștigat 5.000 de dolari, un premiu foarte important pentru ea și familia ei. Femeia spune că a plâns de bucurie atunci când a aflat că a câștigat.

Însă fericirea nu a durat mult, iar lacrimile de bucurie s-au transformat într-un coșmar pentru ea atunci când a mers să-și ridice banii de la Biroul Districtual al Loteriei din Florida. În loc de bani, a primit un „bilet pentru circumstanțe speciale”, conform căruia ea ar trebui să ofere „datorii de stat”.

În bilet scria că Loteria din Florida a trebuit să contacteze Departamentul de Oportunități Economice (denumit acum Departamentul Comerțului) pentru a „stabili dacă se datorează vreo taxă” cu privire la compensația de șomaj pe care Brittany a primit-o în trecut.

„Acest lucru nu poate fi corect”, a spus ea, care a câștigat 1.000 de dolari în 2023 și nu a avut probleme în a primi acești bani.

Tânăra susține că nu a primit niciodată o scrisoare, un e-mail sau un apel de la stat în care să-i spună că le datorează bani.

„Dacă voi [statul] puteți afla dacă lucrez sau dacă nu lucrez pentru a verifica dacă mă calific pentru șomaj, ar trebui să puteți găsi o modalitate de a mă contacta. E-mailul meu de pe acel site este în continuare același”, a spus Brittany.

Cazul ei este unul dintre miile din Florida - în loc să plece cu un premiu, mulți au parte de o surpriză neașteptată.

„Ceva atât de interesant a devenit un coșmar”, a declarat un câștigător pentru ABC Action News.

Over the past year, the ABC Action News I-Team has sent the names and information of more than 540 Floridians to the state’s unemployment office in an effort to help them get their winnings. Full story >> https://t.co/5Nc8b2P7X6 pic.twitter.com/wiCX0HgRJF