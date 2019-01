Un bărbat își urmărea fosta iubită printr-o gaură făcută în tavan

Bărbatul a găsit o modalitate inedită de a-și spiona fosta iubită prin tavanul casei. Femeia a observat gaura în tavan după aproape o lună de zile. Timp în care, bărbatul a încercat de nenumărate rânduri să se împace cu femeia pe care o iubea.

Despărțirea lor a venit după ce Mark a înșelat-o. Însă, bărbatul nu a putut accepta să stea departe de ea și cei doi copii, așa că de mai multe ori, femeia l-a găsit, chiar în timpul nopții, privind-o cum doarme sau căutându-i în telefonul mobil.

"Se uita în telefonul meu și mă întreba despre persoanele cu care conversasem. I-am luat telefonul și i-am zis să plece", a spus fosta parteneră.

Însă, aceasta susține că după câteva ore, bărbatul s-a întors plângând, insistând să îl lase să rămână peste noapte și să își poata ajuta copiii să se pregătească pentru școală. Femeia a acceptat, iar mai târziu Mark i-a trimis un mesaj.

"El mi-a scris și și-a cerut scuze pentru comportamentul pe care l-a avut cu o noapte în urmă", a mai declarat femeia.

Imediat cum a observat gaura în tavan, femeia a chemat poliția, iar Mark Thomas în vârstă de 45 de ani a fost găsit în mansarda casei. Când a fost prins, a recunoscut totul, însă s-a împotrivit autorităților.

"Nu-i lăsa să îmi facă asta, să mă ducă la închisoare", spunea Mark în timp ce era ridicat de poliție.

Dumped boyfriend avoids jail for spying on his ex through hole in ceiling https://t.co/HBXEAK7lTP pic.twitter.com/uCziiUhVeS