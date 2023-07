Un bărbat și câinele său au supraviețuit pe mare timp de două luni. „Am trecut printr-o încercare foarte dificilă”

Tim Shaddock, un bărbat în vârstă de 51 de ani din Sydney, și câinele său Bella au plecat din Mexic pentru a ajunge în Franța, în aprilie, însă barca sa a fost avariată de o furtună câteva săptămâni mai târziu, potrivit BBC.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82