A fost găsită spânzurată în casă. Motivul pentru care s-a sinucis această tânără

O tânără de 23 de ani din Marea Britanie s-a sinucis după ce a aflat că este însărcinată.

Ilona Grant a fost găsită spânzurată, după ce poliția a descoperit urme de sânge langa apartamentul ei, potrivit Metro.

Autoritățile ar fi fost chemate la reședința ei, după ce mai mulți vecini s-au plâns de gălăgie. De asemenea, și iubitul ei ar fi alertat poliția din cauză că ea îl amenința că se va sinucide.

Potrivit declarațiilor oficialilor, cu o zi înainte să-și ia viața, Ilona ar fi fost la doctor, pentru că aflase că era gravidă în patru săpămâni și voia să facă avort. Iubitul său susține că după ce Grant a consultat medicul, ar fi vorbit cu ea ziua următoare și părea supărată din cauza sarcinii. El a mai adăugat că a început să devină agitată, că părea că a consumat alcool și ar fi spus că o să-și facă rău.

Potrivit specialiștilor, Ilona ar fi avut probleme psihice în ultima perioadă.

În urma morții sale, au apărut și primele reacții.

,,Era o persoană minunată și era acolo întotdeauna când aveai nevoie de ea. Iubea să fie înconjurată de prieteni și să iasă noaptea. Ultima data când am văzut-o părea ca era bine. Am râs și am făcut multe poze prostești. Am fost toți devastați când am aflat‘’, a declarat o prietenă de-a fetei.