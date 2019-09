Un băiat de 10 ani care a rămas paralizat de la un burger a murit. Cu ce era contaminat

Nolan avea aproape doi ani când a consumat un burger contaminat cu E.coli. El a rămas paralizat pe viață, neputând mânca sau vorbi, informează The Sun.

Potrivit autorităților, pe lângă băiat, ar mai fi fost alte 14 victime. Însă ceilalți au avut parte doar de probleme cu rinichii.

După opt ani de la incident, copilul a murit, după ce inima sa i s-a oprit. În ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, el a fost declarat mort.

În urma morții sale, părinții săi au criticat conducerea supermarketului.

Boy dies eight years after he was paralysed by contaminated Lidl beefburger https://t.co/j63RZAV05L