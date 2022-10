Un an bun pentru prune și pălincă, dar prețul tăriei poate crește cu 10-20%

Este un an bun pentru recolta de prune și, cel mai probabil, ne vom menține pe primul loc în Uniunea Europeană, la fel ca anul trecut.

Din fructele extrem de dulci se produce, în acest sezon, o pălincă de bună calitate care ajunge inclusiv peste hotare. Odată cu scumpirile, prețul licorii îl ajunge pe cel al whisky-ului.

În Maramureș și Transilvania e vremea cazanelor încinse, iar parfumul de prună se simte până departe. Vremea le-a priit pomilor: fructele s-au copt mai repede și sunt din abundență.

Avel Macxn, proprietar livadă: „Un an foarte bun pentru prune, un an cu temperaturi ridicate, au acumulat mult zahăr, după au venit ploile și prunele s-au hidratat și au recuperat din mărime. Iar pentru țuică va fi un an foarte, foarte bun”.

Prețul pălincii poate crește cu 10-20%.

Pălinca de la Medieșu Aurit are o tradiție de peste 100 de ani, iar o sticlă de colecție poate costa și câteva mii de lei.

Silviu Zetea, producător: „Din punct de vedere al producției este un an bun și sunt perspective de dezvoltare și crestere a vânzărilor. S-au reluat vânzările pe extern, Franța, Germania, Austria și Japonia”.

Nemții și francezii sunt cei mai încântați de gustul pălincii românești. Unul dintre producători are de gând să le vândă o gamă limitată cu 3.000 de euro sticla.

În satul Lazuri, din Sălaj, această familie produce pălincă pe stilul vechi. În cazane tradiționale din cupru și două bazine de apă reușesc să scoată o producție de aproape 1.000 litri pe an. Ei vând cu 80 de lei 750 ml de pălincă de prună.

Daniela Euge, producător pălincă: „Noi încercăm să mai creștem prețurile deoarece și lemnele sunt mai scumpe. Sunt foarte scumpe, toate, și dopurile”.

Și dintr-o fabrică de lângă Zalău pleacă sute de sticle către Germania, Austria sau Anglia.

Vasile Aciu, antreprenor: „Anul acesta au explodat prețurile la materia primă, utilități. Deci prețul pălincii o să fie mai crescut. Cu vreo 20-30 de procente, față de anul trecut”.

Cifrele Eurostat arată că anul trecut în țara noastră s-au produs peste 800 de tone de prune și eram pe locul 1 în UE. De la an la an, recolta noastră a fost tot mai mare.

