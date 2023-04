Ultimele imagini surprinse cu turista ucisă după ce a confundat casa unui străin cu hotelul unde se cazase. VIDEO

O femeie de 71 de ani a fost ucisă la jumătatea lunii martie după ce a confundat casa unui străin cu hotelul unde se cazase, în Țara Galilor. Poliția a publicat acum imagini cu momentul în care turista a intrat în locuință.

A 46-year-old man has today been sentenced to life in prison for murder.

David Redfern, of Marine Parade, Barmouth, denied killing 71-year-old Margaret Barnes on July 11th 2022, but was found guilty by a jury on March 29th.

➡️ https://t.co/1B4jU1wx8H pic.twitter.com/GenkDWA55T