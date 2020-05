Ucisă pe stradă, în fața fiicei sale de 13 ani. Cum a avut loc atacul

Femeia ar fi fost atacată de un bărbat de 36 de ani pe o stradă, în timp ce se afla cu fiica sa, transmite Mirror.

Suspectul ar fi înjunghiat-o pe victimă și în ciuda faptului că paramedicii au intervenit de urgență, aceasta a murit la scurt timp.

Man, 36, charged with the murder of beautician stabbed to death outside her homehttps://t.co/TrSaPGVCPN pic.twitter.com/7hzurslQvO