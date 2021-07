Trei pui de barză au rămas orfani după ce părinții lor murit loviți de trăsnet

Trei pui de barză au rămas orfani după ce părinții lor au murit, loviți de trăsnet. S-a întâmplat într-o localitate din Germania, iar în ajutorul micilor înaripate au venit cercetătorii care le monitorizau.

Trăsnetul care a lăsat cei trei pui de barză orfani a distrus şi echipamentul video montat în apropierea cuibului, pentru monitorizarea familiei de înaripate. Așa că unul dintre cercetători a mers, în toiul nopții, să vadă dacă a supraviețuit vreuna dintre păsări. Şi recunoaște că nu avea speranțe prea mari.

Christian Fen, cercetător: "Mama zăcea pe treptele casei, așa că ne-a fost clar că trăsnetul a lovit direct în cuib. M-a întristat groaznic gândul că acela a fost sfârșitul întregii familii."

Dar, spre surprinderea lui, cei trei pui au scăpat teferi.

Christian Fen, cercetător: "La început am presupus că niciunul nu a supraviețuit. Și când a apărut soarele și am putut vedea cuibul, m-am uitat cu telescopul, am fost uimit că există încă viață acolo și că toți cei trei pui au supraviețuit."

Doar că încă au nevoie de sprijin. Așa că specialiştii i-au adoptat și le duc zilnic hrană. Şi pentru a-i ajuta să se dezvolte normal, fără să îi influenţeze, pun mâncarea în cuib cu un dispozitiv improvizat.

Elisabeth Assmann, cercetătoare: "Berzele nu ne văd pe noi. Ei văd doar tubul și recipientul în care este mâncarea și au acceptat acest sistem. Ne este milă și de alte animale, dar acum ne gândim doar că berzele noastre sunt flămânde și trebuie hrănite."

Iar rezultatele eforturilor făcute se văd deja. Unul dintre pui a zburat pentru prima oară, în timp ce fraţii lui continuă să exerseze.