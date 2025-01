Trei persoane au murit în timp ce dădeau cu artificii de Revelion. S-a produs o explozie uriașă

Incidentul tragic a avut loc la o casă cu trei etaje din capitala Honolulu. Oamenii se adunaseră să sărbătorească la miezul nopții, dar bateria cu 50 de rachete s-a răsturnat sau a căzut de pe o masă, iar proiectilele au lovit lăzi în care se aflau alte artificii, provocând o explozie. Deflagrația a fost atât de puternică încât a spart ferestrele caselor de peste drum. Autoritățile spun că în casă era depozitată o cantitate uriașă de artificii, în valoare de zeci de mii de dolari. Trei persoane au decedat, iar 20 au fost rănite, dintre care mai multe sunt în stare critică. Două femei au decedat la fața locului, iar o a treia femeie a decedat la spital, au declarat autoritățile miercuri, îndemnând oamenii să renunțe la tradiția de a aprinde artificii de Anul Nou în oraș. Oficialii au promis pedepse mai aspre pentru utilizarea ilegală a artificiilor. Citește și Tinerii care au plătit 1.000 lei pentru un Revelion în club știu ce își doresc anul acesta: ”Mulți, mulți, mulți bani!” „Vorbim despre cele mai grave răni posibile, asemănătoare unui teatru de război, care le-au luat viețile”, a declarat guvernatorul statului Hawaii, Josh Green. Oficialii au spus că printre cele peste 20 de persoane duse la spital cu arsuri severe și răni provocate de schije se numără și copii. Până acum, niciuna dintre victime, inclusiv cele decedate, nu a fost identificată public. Poliția investighează dacă sunt justificate acuzațiile împotriva persoanei care a aprins artificiile aproape de miezul nopții, a declarat șeful Poliției din Honolulu, Arthur Logan. Echipajele de ambulanță au fost nevoite să trieze – să separe și să trateze mai întâi victimele cu cele mai grave răni – la câteva case distanță, din cauza mașinilor parcate și a mulțimii de pe străzi, a declarat Dr. Jim Ireland, director al Departamentului de Servicii de Urgență din Honolulu. Unele persoane din apropiere au continuat să aprindă artificii chiar și în timp ce victimele exploziei erau transportate la spital, au spus oficialii. Cartierul este situat în apropierea aeroportului internațional din Honolulu și a unei baze comune a Forțelor Aeriene și Marinei SUA, la puțin peste 3,2 kilometri est de Memorialul USS Arizona, care onorează marinarii morți în atacul asupra Pearl Harbor, care a adus SUA în Al Doilea Război Mondial. „Lucrez în serviciile de urgență de peste 30 de ani, iar acesta este probabil unul dintre cele mai tragice apeluri la care am răspuns, având în vedere amploarea tragediei, numărul mare de pacienți și gravitatea rănilor,” a spus Ireland într-o conferință de presă anterioară. O a patra persoană a fost ucisă într-o altă explozie de artificii în altă parte a insulei Oahu, au spus oficialii. Alte cel puțin patru răni grave au avut loc în accidente separate legate de artificii peste noapte. It happened when a lit bundle of aerial mortar-style fireworks called a "cake" tipped over or fell off a table and fired sideways into crates containing additional fireworks, which then exploded. https://t.co/YSJbe8KhQc — KIII 3 News (@kiii3news) January 2, 2025 Postările de pe rețelele sociale din timpul nopții au arătat artificii aprinse în zone extinse din Honolulu, deși artificiile de tip scântei, fântâni și artificii aeriene sunt ilegale, iar pentru a aprinde petarde este necesar un permis, conform Departamentului de Pompieri din Honolulu. „Suntem furioși, frustrați și profund îndurerați de această pierdere inutilă de vieți și suferință. Este un mod tragic de a începe noul an,” a declarat primarul Rick Blangiardi. „Nimeni nu ar trebui să îndure o astfel de durere din cauza unei activități neglijente și ilegale.” Green a spus că analizează dacă sunt necesare noi sancțiuni, inclusiv acuzații de infracțiune pentru deținerea unor cantități mari de artificii, pentru a reduce utilizarea acestora în Hawaii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: