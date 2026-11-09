Insula vulcanică găzduiește aproximativ 220 de oameni, care trăiesc într-o comunitate restrânsă, unde sunt întâlnite doar 11 nume de familie, potrivit unei actualizări demografice din 21 octombrie 2026, scrie Express.

O călătorie de șase zile până la cel mai apropiat aeroport

Tristan da Cunha nu are aeroport și nici pistă de aterizare. Cea mai apropiată legătură cu lumea exterioară este o navă care pleacă din Cape Town, Africa de Sud, aflat la peste 2.700 de kilometri distanță. Călătoria durează, în mod obișnuit, aproximativ șase zile, dar în anumite condiții poate ajunge chiar și la 15 zile. Cele mai apropiate țărmuri ale Americii de Sud se află la aproximativ 3.700 de kilometri.

Viața pe insulă este departe de confortul marilor orașe. Există un singur magazin principal, de unde locuitorii își cumpără produse esențiale importate, precum făină, cafea, ciocolată, hârtie igienică și vin. Aprovizionarea depinde de navele care ajung doar de câteva ori pe an, astfel că stocurile variază. Comunitatea are, bineînțeles, și un pub. Localnicii îl numesc cu afecțiune „The Albatross”.

Cum își câștigă existența locuitorii

Așezarea principală a insulei se numește Edinburgh of the Seven Seas. Deși este complet izolată de infrastructura turistică obișnuită, comunitatea a găsit modalități de a face comerț cu restul lumii.

Una dintre principalele activități economice este exportul de homari de calitate superioară către Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite și Europa. Alți locuitori lucrează în agricultură, meșteșuguri sau în activități de conservare a mediului. Insula obține venituri și din vânzarea timbrelor poștale și a monedelor comemorative, căutate de colecționari.

Cei care vor să viziteze Tristan da Cunha trebuie să se pregătească pentru una dintre cele mai dificile experiențe de călătorie din lume. Accesul este strict reglementat, presupune parcurgerea unor formalități administrative și o traversare de mai multe zile prin Atlanticul de Sud.

Deși se află la mii de kilometri de Marea Britanie, locuitorii insulei au cetățenie britanică. Tristan da Cunha a fost anexată de britanici în 1816, la scurt timp după exilarea lui Napoleon pe insula Sfânta Elena, aflată în apropiere.

Londra a trimis atunci o garnizoană militară pentru a securiza arhipelagul, de teama că susținătorii fostului împărat francez ar putea folosi insulele ca bază pentru o operațiune de salvare. Astăzi, Tristan da Cunha face parte dintr-un teritoriu britanic de peste mări, alcătuit din patru insule principale: Tristan da Cunha, Nightingale, Inaccessible și Gough. Ultimele trei nu au populație permanentă.

Un refugiu pentru milioane de animale sălbatice

Izolarea insulelor a contribuit la păstrarea unor ecosisteme marine și terestre remarcabile. Curenții din Atlanticul de Sud și cei antarctici susțin o biodiversitate bogată, de la balene cu cocoașă și cașaloți până la delfini și rechini albaștri.

De-a lungul coastelor se găsesc colonii impresionante de animale. Potrivit revistei National Geographic, regiunea găzduiește aproximativ 200.000 de pinguini cu creastă, peste cinci milioane de furtunari și circa 300.000 de foci cu blană subantarctice.

În noiembrie 2020, în jurul arhipelagului a fost instituită o zonă de protecție marină de aproape 700.000 de kilometri pătrați, considerată cea mai mare de acest fel din Oceanul Atlantic.