Trei influenceri au fost condamnați la 3,5 ani de închisoare după o farsă

The Ministry of Internal Affairs of Russia

Trei influenceri din Rusia au fost condamnați la trei ani și jumătate de închisoare după ce au făcut o farsă unui taximetrist. Printre aceștia se numără și Aidyn Tussupov, care are 1,2 milioane de urmăritori pe Instagram, conform India Times. Incidentul a avut loc în martie, când cei trei s-au prefăcut că fură un taxi, în timp ce se filmau. După ce au chemat un taxi, i-au cerut șoferului să coboare pentru a-I ajuta cu bagajele. Când șoferul a coborât, unul dintre influenceri a urcat repede pe locul acestuia și a plecat cu acesta. În ciuda faptului că influencerii au returnat mașina după câteva minute, totul s-a întors împotriva lor, pentru că șoferul deja anunțase poliția. Tot ceea ce s-a întâmplat a fost filmat de unul dintre influenceri, inclusiv reacția șoferului. Se pare că nu era prima farsă făcută de cei trei, așa că judecătorii i-au condamnat la câte trei ani și jumătate de închisoare.

