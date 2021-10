Trei foste centrale termice din Bistrița vor fi demolate. Ce se va construi pe spațiul rămas gol

StirilePROTV

Orașele care nu mai depind de sistemul de stat de termoficare au rămas cu adevărate ruine între blocuri.

Clădirile au stat nefolosite timp de zeci de ani, iar acum administrațiile locale se pare că au găsit soluții pentru a scăpa de ele.

La Bistrița, trei foste centrale termice urmează să fie acum demolate. În locul lor se vor realiza aproximativ locuri de parcare.

Primăria orașului Bistrița are în subordine 24 de centrale termice. Acestea nu mai sunt folosite de ani buni, de când cetățenii au ales să își facă propriul sistem de încălzire pentru locuința lor. De la an la an, punctele termice s-au degradat și acum au ajuns să reprezinte un pericol pentru trecători, motiv pentru care primăria a decis să le demoleze. Primele trei autorizații au fost deja emise, iar în curând clădirile vor fi puse la pământ.

„Ideea e grozavă. Totuși blocurile sunt aranjate în zonă, e zonă pentru copii aici, jocuri pentru copii, locuri de parcare sunt, ar mai fi necesare”, a spus un localnic.

În total 628 de metri pătrați vor fi eliberați și transformați într-un spațiu destinat locurilor de parcare, care vor fi 100 la număr.

„În urma expertizei nu mai pot fi transformate în clădiri, să zicem, care să aibă o funcțiune rezonabilă și nevoia de parcări este foarte, foarte mare”, a declarat viceprimarul Bistriței.

„Spațiul e binevenit că și așa e problemă în oraș cu mașinile. Mașinile se înmulțesc pe zi ce trece, locurile se împuținează”, a spus un localnic.

Dacă primăria va reuși să obțină fondurile necesare, în următorii ani aceste spații se vor transformă în parcări supraetajate. Cu acest prilej vor fi recuperate și locurile de parcare pierdute odată cu înființarea pistelor pentru bicicliștii din oraș.