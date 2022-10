Atac armat la o grădiniță din Thailanda: Sunt peste 31 de morți. VIDEO

Conform primelor informații, atacatorul ar fi încă în libertate, iar poliția încearcă să îl găsească, transmite Reuters. Printre victime se numără atât adulți, cât și copii.

Achayon Kraithong, purtătorul de cuvânt al poliției naționale, a declarat că incidentul a avut loc în provincia Nong Bua Lam Phu.

Daily Star scrie că atacatorul ar fi fostul locotenent de poliție Panya Khamrab, în ​​vârstă de 34 de ani.

Oficialii spun că bărbatul ar fi folosit și un cuțit, cu care a atacat victimele.



Astfel de atacuri sunt rare în Thailanda. În 2020, a mai avut un asac similar, când un bărbat a ucis 29 de persoane și a rănit 57, într-un atac care a avut loc în patru localități.

???????? At least 34 people, including 22 children, were killed in a mass shooting at a childcare center in Nong Bua Lamphu, northeast #Thailand, on Thursday

???? @savunmaisleri pic.twitter.com/E7Iu2FXmLh