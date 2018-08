Theresa May, nouă reverență bizară. Glumele stârnite pe internet

Twitter

Premierul britanic, Theresa May, a devenit din nou ținta glumelor pe social media din cauza modului bizar în care alege să facă reverență în fața familiei regale.

Premierul britanic l-a întâmpinat, miercuri, pe Prințul William în fața Catedralei din Amiens, din nordul Franței, la o ceremonie care a marcat 100 de ani de la Bătălia de la Amiens.

May a făcut o plecăciune bizară, lăsându-și piciorul neobișnuit de jos. Nu este pentru prima dată când Theresa May este surprinsă în astfel de ipostaze. Premierul britanic a ajuns astfel ținta glumelor online.

”Te rog Doamne, cineva s-o învețe pe Theresa May cum să facă o plecăciune. Nu mai suport pozele astea ciudate”, a scris Nicola Oakley, de la Daily Mirror.

Unii au comparat-o în glumă cu o patinatoare care execută o piruetă cu un picior după cap: ”O oră mai târziu și Theresa May tot încearcă să se descâlcească după plecăciune.”

Theresa May curtsying to Prince William today and previous v low curtsies. I continue to be fascinated. pic.twitter.com/2znDAha8Zq — Sophia Money-Coutts (@sophiamcoutts) 8 august 2018

Please god can someone teach Theresa May how to curtsy. I can’t take any more of these awkward photos pic.twitter.com/vAM5oNIA4M — Nicola Oakley (@nicolajoakley) August 8, 2018

Prince William tries not to laugh at Theresa May's curtsey. pic.twitter.com/sFl2QzWVrD — ????Toxic Shop Syndrome???? (@Toxic_Shop) August 8, 2018

Genuinely can't work out which leg is which. pic.twitter.com/V1jsTFttZW — barney farmer (@barneyfarmer) August 8, 2018

An hour later and Theresa May is still trying to unravel herself after curtsy. pic.twitter.com/hgkFcRX7e3 — Cosy & Monty (@CosyFFS) August 8, 2018

