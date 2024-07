Testul IQ. Ce opțiuni ai dacă vrei să-ți testezi inteligența și ar putea fi important la un interviu

Un test de IQ tipic durează între una și două ore și constă în general din 25 până la 50 de întrebări cu răspunsuri multiple. În România, există câteva opțiuni dacă vrei să faci testul IQ, fie pentru un interviu, fie doar ca să îți măsori coeficientul de inteligență.

Testul IQ online

Un test tipic de IQ constă în efectuarea unor teste variate care măsoară inteligența, inclusiv: recunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitatea matematică și gândirea analitică.

În mod obișnuit, testul de IQ este greșit înțeles ca ceva care testează toate cunoștințele pe care le-ai acumulat de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul de IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța.

Testul modern de IQ a parcurs un drum lung de la începuturile sale din începutul secolului XX. Scopul lor nu s-a schimbat, iar metodologia rămâne similară - acestea testează fațetele coeficientului de inteligență ale unui individ, mai degrabă decât orice a fost învățat în trecut.

Există multe tipuri diferite de teste de IQ, cu peste 200 fiind identificate într-un studiu din 2017. Toate încearcă să facă același lucru, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

Deși vei găsi o mulțime de opțiuni de teste IQ online, trebuie să știi că majoritatea lor nu sunt oficiale și nici acreditate, însă le poți face pentru a îți testa calitățile înainte de a face unul official și recunoscut, precum testul Mensa.

Iată o selecție a diferitelor tipuri de teste de IQ utilizate în prezent:

• Sistemul de evaluare cognitivă;

• Bateria de evaluare Kaufman pentru copii;

• Scala de inteligență Stanford-Binet;

• Testul universal de inteligență non-verbală;

• Scala de inteligență Wechsler;

• Scala de inteligență Wechsler pentru copii;

• Testul Woodcock-Johnson al abilităților cognitive.

Testul oficial Mensa

Testul de IQ Mensa evaluează diverse abilități cognitive, inclusiv raționamentul logic, conștientizarea spațială și înțelegerea verbală. Acesta constă în 35 de întrebări vizuale cu răspunsuri multiple, care trebuie completate în 25 de minute, întrebările începând ușor și crescând treptat în dificultate.

Scorurile testului sunt determinate prin compararea numărului de răspunsuri corecte cu normele populației, rezultând într-un scor de IQ care variază de la 85 la 145, cu 100 reprezentând scorul mediu de IQ.

Testul oficial de IQ Mensa nu este disponibil online, deoarece necesită administrare supravegheată.

Dacă vrei să faci testul Mensa IQ, puteți contacta organizația Mensa din România pentru a te înscrie în asociație și pentru a da testul.

Testul Mensa IQ nu este gratuit, iar taxa pentru testare variază în funcție de locație și moment. Poți vedea pe site-ul Mensa România mai multe detalii.

Ce beneficii îți oferă un rezultat de IQ mare

Testele de IQ pot fi utilizate pentru o serie de motive. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de coeficient de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

Testele de IQ încep prin evaluarea coeficientului de inteligență al unei persoane prin măsurarea memoriei pe termen scurt și lung. De asemenea, măsoară cât de bine pot indivizii să rezolve puzzle-uri sau să își amintească informațiile pe care le-au auzit, precum și cât de repede pot finaliza aceste activități. Există două componente principale ale testului: verbală și non-verbală.

Un IQ scăzut nu înseamnă că o persoană nu poate succes în carieră sau o viață de calitate și nici viceversa. Majoritatea oamenilor au capacitatea de a învăța, indiferent de scorul lor de coeficient de inteligență. Cu toate acestea, unii sunt pur și simplu capabili să învețe mai repede sau mai ușor decât alții.

Unele persoane pot avea dificultăți într-un anumit domeniu și o slăbiciune într-unul sau mai multe tipuri de inteligență. Pe de altă parte, unele persoane au un talent natural în anumite domenii de inteligență.

Unul dintre cele mai importante lucruri de reținut este că un IQ măsoară doar potențialul unei persoane așa cum este determinat de acel test specific în ziua respectivă la acel moment specific.

Coeficientul de inteligență al unei persoane nu determină neapărat succesul. Până la urmă, testele de IQ sunt concepute pentru a măsura potențialul unei persoane. Nu ia în considerare alți factori foarte importanți, cum ar fi ambiția, motivația, oportunitatea, capacitatea de a gândi clar sub presiune etc. etc.

Unii oameni au un IQ ridicat, dar au și niveluri ridicate de anxietate, ceea ce duce la performanțe slabe la teste și examene. Alte persoane au un scor ridicat, dar au dificultăți în a se exprima corect în formă scrisă, care este forma în care sunt majoritatea examenelor. Doar pentru că cineva are un scor ridicat de coeficient de inteligență nu înseamnă că va avea succes în orice domeniu sau altă latură a vieții.

Un test de IQ arată doar ceea ce este conținut în acel test specific. Majoritatea testelor de IQ sunt concepute pentru a măsura un set de abilități care sunt importante pentru societatea în care trăiește persoana evaluată.

Contează testul IQ la un interviu?

Există o serie de factori care influențează performanța la locul de muncă. Abilități soft precum munca în echipă, comunicarea, inteligența emoțională și adaptabilitatea joacă roluri importante pentru succesul în mediul profesional.

În plus, cerințele specifice postului și cultura organizațională pot influența semnificativ eficacitatea unei persoane, chiar dacă aceasta obține un scor ridicat la un test de IQ.

Aceste teste nu măsoară compatibilitatea personalității, aportul cultural sau abilitățile specifice postului – toate acestea fiind factori esențiali de examinat atunci când se consideră un candidat pentru un rol deschis.

Deși testele de IQ pot oferi informații despre punctele forte și slabe cognitive ale candidatului, ele nu reprezintă o măsură exactă a inteligenței generale a acestuia. Prin urmare, ar trebui folosite cu grijă de către angajatori și personalul din resurse umane – și nu ca singurul factor determinant în luarea deciziilor de angajare.

Pentru o evaluare mai precisă și completă a adecvării unui candidat pentru un rol, ar trebui luate în considerare o gamă mai largă de factori, inclusiv trăsături de personalitate, abilități, experiență și compatibilitatea culturală.

Din cauza limitărilor lor, testele de IQ pot fi mai puțin utile în procesul de angajare, în funcție de cerințele postului. De exemplu, rolurile care implică luarea deciziilor complexe, analiza datelor, cercetarea și rezolvarea problemelor necesită persoane cu abilități de rezolvare a problemelor, raționament logic și gândire critică.

În acest context, un test de IQ ar putea fi un instrument de evaluare util pentru a măsura abilitățile cognitive ale candidatului, dar nu prezice capacitatea acestuia de a performa bine.

Testele IQ nu măsoară toate abilitățile necesare unui anume post, cum ar fi inteligența emoțională, creativitatea, abilitățile interpersonale și cunoștințele practice. Dacă ai făcut testul și ai un scor bun, poți trece și acest lucru în CV, însă este puțin probabil ca angajatorul să țină cont foarte mult de acest aspect.

