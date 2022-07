Tanti Margareta, meșter popular din Mureș, a primit distincția de „Tezaur Uman Viu” pentru împletitul foilor de porumb

Vorbim despre o femeie de 72 de ani care a primit distincția „Tezaur Uman Viu” pentru păstrarea și continuarea tradiției de împletit foi de porumb.

Anul acesta, Ministerul Culturii a decis acordarea titlului pentru 15 persoane care salvează patrimoniul cultural.

Pe Tanti Margareta din localitatea Chendu am întâlnit-o în atelierul său cochet din curtea casei. Deși are 72 de ani, stă zilnic la împletit foi de porumb, un meșteșug învățat de la părinții ei. Femeia are mâini de aur și transformă în câteva minute banala pănușă de porumb într-un obiect de artă. Lucrările ei au ajuns în toată lumea, chiar și în America.

Nagy Margareta, meșter popular: Eu lucrez împletitul de la 12 ani. Am lucrat apoi foarte mult alături soțul meu. După ce el a murit, eu am crezut că nu mai pot să fac nimic. Și am făcut un trandafir și așa a început tot ceea ce fac eu acum.

Tanti Margareta a dat învățămintele acestui meșteșug mai departe, către copii și nepoți, care o ajută să păstreze tradiția. Datorită acestui lucru a primit titlul de Tezaur Uman Viu. Cu lucrările realizate manual, participă la târguri din toată țara, dar și de peste hotare.

Nagy Mihaly, meșter: În 1947 a fost secetă mare aici în zonă. A venit un domn din Ungaria, la satul vecin, ca să aibă oamenii de lucru, a învățat femeile la căminul cultural ca să împletească.

Dacă pe vremuri întreaga localitate Chendu stăpânea tainele acestui meșteșug, tradiția începe să se piardă. Până și cunoscătorii refuză să țină obiceiul, deoarece nu este profitabil.

Nagy Mihaly, meșter: Nu este plătită meseria asta. Noi facem în familie și putem să avem prețuri bune, cine împeletește, prețurile sunt foarte mici. Nici materie primă nu prea este.

Varga Andras Adorjan, primarul comunei Bălăușeri: Sperăm că cu acest titlu o să avem mai mulți turiști care o să admire și o să cumpere produsele locale fabricate în satele noastre.

Pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvarea tradițiilor, programul Tezaure Umane Vii face parte din măsurile luate de Ministerul Culturii privind protejarea patrimoniului.

