Studiu: Cei care ies din câmpul muncii nu sunt neapărat bucuroși că au mult timp liber

Klaus are 67 de ani și a ieșit la pensie de câțiva ani, după aproape 50 lucrați ca mecanic. Inițial și-a acceptat noul statut cu bucurie, ca pe ceva meritat.

Klaus Drisch, pensionar: „Am stat acasă destul de mult. Nu am făcut nimic timp de câțiva ani, am stat doar cu familia. Apoi m-am gândit ce o să fac mai departe? Nu pot să fac sport toată ziua.”

Așa că s-a angajat la o farmacie al cărei proprietar acceptă doar pensionari, din cauza unor experiențe neplăcute cu tinerii.

Thomas Müller, director farmacie: „Ne-am dat seama că nu putem avea încredere în ei sau că nu erau interesați de muncă. Apoi am testat câțiva pensionari să vedem dacă se simt confortabil aici și rezultatul îl avem în această echipă de pensionari. ”

Șapte persoane în vârstă lucrează acum în companie. Unii ca șoferi, alții în depozit, inclusiv o femeie de 61 de ani.

Thomas Müller, director farmacie: „Apoi m-am gândit: of, Doamne, sunt atât de vârstnici, cum ar trebui să funcționeze treaba asta? Pentru că trebuie să lucreze fizic, nu? Apoi am spus da, haideți, o să încercăm măcar. Pot spune că-mi iubesc pensionarii, nu vreau alți angajați. Am învățat să lucrăm și să fim de încredere. Nimeni de aici nu a întârziat vreodată.”

În Germania sunt peste 1,1 milioane de pensionari cu vârste peste 67 de ani care lucrează, iar tendințele sunt în creștere. Oricum au multă experiență iar companiile vor să-i păstreze sau să angajeze și alții că ei.

Ulrich Walwei, institutul pentru cercetarea pieței muncii și a ocupațiilor: „Dacă în cele din urmă îi poți convinge, întrucât, bineînțeles, voluntariatul este de asemenea parte din acest proces, atunci ei pot asigura prosperitatea acestei țări. Putem deja observa că lipsa forței de muncă calificate costă bani, deoarece unele companii nici măcar nu își finalizează comenzile.”

Potrivit unui studiu recent, pensionarii vor să lucreze mai ales pentru că nu le ajunge pensia. Sunt însă destui și cei care se bucură pur și simplu să fie activi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: