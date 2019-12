Student ucis în plină stradă din cauza ceasului. Şi prietenul său a fost rănit grav

Un grup de bărbați mascați l-au atacat pe tânăr pe stradă, lândă un magazin de branduri de lux, acesta murind pe loc, scrie Mirror.

Prietenul care îl însoțea a suferit și el răni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit unui cunoscut al studentului, el a fost înjunghiat în spate, în timp ce încerca să se apere de atacatorii care au vrut să-i fure ceasul.

