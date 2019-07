Student despăgubit după ce a fost dat afară de la un curs pentru că a refuzat vaccinarea

O universitate din UK a fost obligată la plata unor despăgubiri în valoare de 9.000 de lire sterline după ce unul dintre studenţi săi a fost dat afară de la un curs de asistenţă medicală pentru că a refuzat să se vaccineze.

Universitatea din Cardiff a recunoscut că nu a oferit informaţii în legătură cu cerinţele referitoare la imunizarea necesară în vederea participării la un curs rezumându-se doar la a revizui un chestionat completat de student, din care a reieşit că acesta a declarat după ce s-a înscris că a refuzat să se vaccineze.

Studentul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost transferat în cadrul unui program care nu este dedicat profesioniştilor după ce un comitet al universităţii a decis că nu îi poate permite continuarea cursului deoarece riscă să pună în pericol sănătatea proprie dar şi pe cea a pacienţilor.

The Office of the Independent Adjudicator (OIA) a susţinut parţial plângerea studentului împotriva deciziei argumentând că universitatea a greşit permiţându-i să se înscrie la un curs pe care nu îl putea urma decât dacă îndeplinea cerinţele referitoare la imunizare.

OIA, care a publicat detalii despre plângere într-un raport, a recomandat ca universitatea să majoreze oferta iniţială de 5.000 de lire oferită ca despăgubire pentru ''disconfortul'' creat la 9.342 de lire pentru a reflecta mai bine sumele achitate de student pentru cazare. Însă, instituţia a respins apelul studentului de a nu fi dat afară de la curs argumentând că ''furnizorul a cântărit opţiunea studentului de a nu se vaccina şi impactul acesteia în relaţie cu siguranţa pacienţilor şi a altor persoane. Concluziile furnizorului (...) au demonstrat că decizia a fost motivată şi luată pe baza dovezilor".

Un purtător de cuvânt al Universităţii din Cardiff a declarat că, deşi instituţia nu face comentarii referitoare la ''cazurile individuale'', va colabora ''pe deplin cu toate anchetele OIA şi respectăm orice recomandări".

