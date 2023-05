Speakeri mondiali de top, prezenți la cele cinci summituri de business organizate în cadrul Bucharest Tech Week

Summiturile vor fi formate din masterclass-uri și sesiuni tematice interactive, ce oferă participanților oportunitatea de a beneficia de cunoștințe și exemple de bune practici de la speakeri internaționali, cunoscuți experți și inovatori în diverse arii de activitate. Totodată, numeroase companii de top vor prezenta soluții și exemple inovatoare din industria lor, în zona expo adiacentă fiecărui Summit.

„În primele cinci zile, dedicate summiturilor de business, vom acoperi o multitudine de subiecte din zona tech și oferim participanților cunoștințe și exemple practice, alături de poveștile unor experți internaționali, specialiști în domenii de business diverse. Așadar, îi așteptăm pe toți cei pasionați de o aprofundare a tehnologiilor viitorului cu infuzie de know-how și exemple dintre cele mai inovatoare soluții din piață”, a declarat Alexandru Măxineanu, Managing Partner UNIVERSUM Expo.

În cadrul celor 5 Business Summits vor fi prezenți speakeri selectați, experți în domeniul lor de activitate, care își vor împărtăși cunoștințele și experiența cu participanții.

Unul dintre aceștia este Dr. Frank Möbius, Head of Technology Management and Forecast BMW Group, responsabil de scouting-ul tehnologic și previziuni în cadrul diviziei de cercetare a grupului BMW. El și echipa sa identifică, analizează și evaluează noi tendințe tehnologice din diferite industrii și asigură implementarea cu succes a acestora în cadrul companiei. În cadrul evenimentului, acesta va vorbi despre cum să identifici tendințele tehnologice și cum pot fi integrate acestea în industria auto. Acesta va abora în discursul său și un proiect de pionierat într-un domeniu care deschide noi posibilități în proiectarea și personalizarea automobilelor - prin proiectul BMW iX Flow, mașina își poate schimba aspectul în mod digital, doar prin simpla apăsare a unui buton.

Un alt speaker internațional de top va fi Kelsa Albert, Global People Development Manager în cadrul Farfetch Group și lector asociat la Universitatea London South Bank, ce are o experiență de 10 ani în programe de dezvoltare a carierei, diversitate, echitate și incluziune. Aceasta va oferi participanților insight-uri despre cum pot companiile să creeze o cultură în care angajații să poată prelua controlul dezvoltării lor profesionale, să aibă o mentalitate de creștere și să reușească în carieră.

În prezent Digital Experience Lead la Mondelez International, Hamish Stacy are o experiență de peste 15 ani în gestionarea unor branduri de consum larg din Australia, Noua Zeelandă, Europa și SUA. El va dezvălui cum branduri precum Cadbury, Oreo și Philadelphia își regândesc ecosistemele pentru a crea valoare pentru consumatori și comercianți prin intermediul inițiativelor obținute pe baza datelor consumatorilor.

Abdelfettah Sghiouar este Senior Cloud Developer Advocate în cadrul Google Cloud, iar anterior el a lucrat în centrele de date și infrastructuri din Maroc și Belgia. În cadrul summitului, acesta va discuta despre cele mai bune practici și abordări în arhitectura software și va oferi sfaturi despre implementarea soluțiilor cloud. Jean-Philippe Bempel, Java Champion si Senior Software Engineer la Datadog, are peste opt ani de experiență în sisteme de tranzacționare cu latență scăzută. Jean-Philippe va explica, în cadrul evenimentului, cum poate fi utilizat GC („Garbage Collection”, o funcție de recuperare a memoriei încorporată în limbaje de programare precum C# și Java) pentru a îmbunătăți performanța aplicațiilor și utilizarea resurselor.

Companii de top din România vin cu soluții inovatoare la summiturile de business din cadrul Bucharest Tech Week

Partenerii prezenți la summiturile din cadrul Business Tech Week sunt companii de top, cu soluții inovatoare dezvoltate în industria lor.

Spre exemplu, Sodexo Benefits and Rewards Services Romania își va prezenta în cadrul Innovation Summit platforma dezvoltată de compania britanică de tehnologie The Happiness Index, ce măsoară în timp real, cu ajutorul neuroștiinței, nivelul de fericire și implicare a angajaților unei companii și oferă managementului posibilitatea să-și dezvolte afacerile pe baza unei culturi organizaționale sănătoase. Matt Phelan, co-fondatorul The Happiness Index, în timpul intervenției sale la Innovation Summit din partea Sodexo BRS, va dezvălui perspectivele obținute din analiza a milioane de date despre fericirea angajaților: de ce este determinată aceasta, cum ajută la construirea unei culturi înfloritoare la locul de muncă și ce legătură are cu inteligența artificială și machine learning.

Relex, prezentă la Future Retail Summit, oferă soluții avansate bazate pe cloud pentru optimizarea lanțului de aprovizionare și a vânzărilor cu amănuntul în România, permițând comercianților să-și simplifice operațiunile, să minimizeze risipa și să îmbunătățească satisfacția clienților, maximizând în același timp profitabilitatea. Tot în cadrul Future Retail Summit va fi prezentă și Urbaniqe, ce vine cu soluții inovatoare de gestionare a flotei de vehicule corporative pentru întreprinderile mici și mijlocii.

N-able, prezentă la Java Summit, se remarcă prin soluțiile sale de monitorizare și administrare a rețelelor, care sunt printre cele mai eficiente și ușor de utilizat de pe piață, dar și prin soluțiile sale avansate de securitate cibernetică și recuperare după dezastre, oferă soluții IT și servicii pentru afaceri.

Up Romania este o altă companie de top din România, care va prezenta în cadrul HR Masters Summit platforma Up MultiBeneficii, ce oferă beneficii extrasalariale flexibile și ajută la gestionarea acestora. Utilizarea acestei platforme înseamnă o administrare mult mai ușoară a alocării fondurilor, a rapoartelor financiare și a facturilor, companiile având posibilitatea de a-și repartiza singure și într-un mod cât mai facil sumele alocate pentru beneficiile extrasalariale.

M247, ce va fi prezentă atât la Innovation Summit, cât și la Future Retail Summit, este unul dintre principalii furnizori de soluții de afaceri pentru accelerare digitală, cu cele mai extinse rețele, conectate la cele mai importante puncte de schimb de internet din lume. Aceștia operează în două centre de date moderne de ultimă generație în București și oferă clienților servicii de colocare / găzduire, servere dedicate, anti-DDoS, backup ca serviciu, recuperare după dezastre, continuitatea afacerii și servicii gestionate de firewall virtual.

Un alt partener la Innovation Summit este Fego, ce vine în cadrul evenimentului cu platforma „Irisphera”, un start-up B2B de înaltă tehnologie care ajută companiile de modă să-și îmbunătățească platformele de e-commerce prin oferirea unei experiențe personalizate și unice de cumpărături online. Invest HK, va prezenta, tot la Innovation Summit, avantajele Hong Kong-ului ca locație de business, respectiv posibilitatea companiilor străine de a primi asistență în stabilirea și dezvoltarea prezenței lor în oraș.

În cadrul HR Masters Summit participanții vor putea cunoaște compania Joberty, o platformă regională unde angajații pot lăsa impresii despre cum este să lucrezi într-o companie IT și unde pot găsi candidații locul de muncă potrivit, precum și platforma nPloy, o platformă de recrutare bazată pe un algoritm AI care asigură potrivirea talentelor cu companiile în funcție de așteptările lor reciproce

Participarea la Business Summits - 22 și 26 mai - se face pe baza unui bilet ce poate fi achiziționat direct de pe https://www.techweek.ro/business-summits . Până pe 9 mai, acesta are un preț special de 269 EUR.

Bucharest Tech Week dedică weekendul 26-28 mai celui mai mare eveniment tehnologic B2C din România, expoziția Tech Expo, care va avea loc la Romexpo, Pavilionul B1, unde cei pasionați de tehnologie pot vedea și interacționa cu produse, servicii IT&C, prezentate de importanți jucători din domeniu, locali și internaţionali. Participarea la Tech Expo este GRATUITĂ pentru toate persoanele cu vârsta peste 18 ani, cu înscriere în prealabil pe https://www.techexpo.ro/.

Organizatorul Bucharest Tech Week este UNIVERSUM Expo.

Bucharest Tech Week 2023 este inspirat de Bosch.

Partenerii evenimentului sunt:

Innovation Summit Partener: Orange Business Services

HR Masters Summit Partner: Undelucram.ro

Future Retail Summit Partner: Mastercard

Software Architecture Summit Partner: Luxoft

Innovation Networking Partner: Sodexo Benefits and Rewards Services Romania

HR Networking Partner: Up Romania

Software Architecture Networking Partner: Vodafone Intelligent Solutions (_VOIS)

Sponsori: Google, HONOR, Legrand, LucaNet, M247, N-able, Codezilla, LSEG (London Stock Exchange Group) Romania, Relex-re:innovation, E.ON.

Experience Partner: IQOS

Internet Partner: VIVA Telecom

Parteneri media: KISS FM, VOYO, Cariere, HR Manager, Business Review, Phoenix Media, Agerpres, Asociația Română pentru Smart City, Psychologies, The Recursive, hotnews.ro, wall-street.ro, learningnetwork.ro, newsbucuresti.ro, iqads.ro, prwave.ro, start-up.ro, retail-fmcg.ro, marketingromania.ro, we-invent.ro, go4it.ro, devjobs.ro, descoperabucurestiul.eu, blogatu.ro, calendarevenimente.ro.

Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale:

www.techweek.ro

https://www.instagram.com/techweekro/

https://www.linkedin.com/company/techweekro

https://www.facebook.com/TechWeekRO

Despre Universum

UNIVERSUM este o companie construită în jurul conceptului de arhitectură de evenimente corporate cu o experiență de peste 10 ani în România, aflându-se printre cele mai mari companii din acest domeniu.

UNIVERSUM deține sub umbrela sa un întreg ecosistem de soluții pentru companii. De la organizarea de team buildingurilor recunoscute internațional, evenimente la scară largă precum: conferințe, competiții sportive, lansări de produse și festivaluri, la soluții software complete, dedicate organizării de evenimente.

Virtualized este prima expo-conferință virtuală din România, compusă dintr-o serie de evenimente online, organizate cu scopul informării și educării mediului de business autohton. În cadrul evenimentelor se abordează în timp real provocările cu care se confruntă specialiștii din mediul de afaceri și se oferă soluții rapide.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul care transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și care reunește atât profesioniștii cât și pasionații de tehnologie și inovații.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 04-05-2023 15:23