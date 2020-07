Și-a răpit fosta soție și a dus-o într-o pădure. Ce i-a dat când au ajuns: „Am zis că ăsta e sfârșitul”

Un bărbat din Rusia și-a răpit fosta soție și a băgat-o într-o valiză, pentru a o duce într-o pădure „la o întâlnire romantică”.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul o târa pe femeie, băgată într-un sac, în afara clădirii în care locuia, transmite Daily Star.

În momentul în care au ajuns în pădure, bărbatul i-a dat femeii un buchet de flori.

Aceasta a fost găsită teafără de autorități, după ce a fost dată dispărută.

Ea a povestit cum bărbatul a intrat în apartamentul său, unde era cu o prietenă și a început să le amenințe cu un cuțit.

„M-am speriat foarte tare în acele momente, pentru că, cu o lună înainte, el s-a enervat foarte tare și mi-a spus că mă va ucide. De aceea nu m-am luptat cu el. Ne-a legat pe amândouă și ne-a acoperit gura cu bandă adezivă. Am încercat să rod banda ca să mă eliberez, dar mi-am dat seama că nu am nicio șansă să scap. Am crezut că ăsta e sfârșitul. M-a dus într-un loc dintr-o pădure și mi-a dat flori, de parcă era o întâlnire romantică”, a mai spus ea.

În urma faptelor sale, el a fost arestat și își va petrece următorii patru ani după gratii.

Femeia a mai adăugat că se teme pentru viața ei după ce bărbatul va fi eliberat și, de asemenea, a povestit că s-a despărțit de el pentru că era foarte gelos.