Și-a bătut soția cu biciul apoi s-a dus în vacanță cu amanta. Hotărârea judecătoriei: ”S-a parfumat și a plecat de acasă”

Un bărbat din comuna vasluiană Băcești a primit de la judecători un ordin de restricție pentru o perioadă de 9 luni, timp în care nu mai are voie să se apropie de soție, copii și casa lui, după ce și-a bătut nevasta cu biciul și a plecat apoi în vacanță cu amanta, scrie Vremea Nouă.

Bărbatul are de un an și jumătate o relație extraconjugală, iar pe 16 septembrie soția cu care are 5 copii i-a reproșat că se duce iar la amantă, deși îi spusese că a părăsit-o.

Supărat, individul și-a bătut atunci nevasta cu biciul, după care a luat toți banii din casă și a plecat cu amanta într-o vacanță de câteva zile.

”Soția l-a trimis pe pârât să-i cumpere ardei, a venit acasă de la cumpărături, iar la un moment dat a fost sunat de către amantă și atunci i-a reproșat de ce este sunat de această persoană pentru că i-a promis că nu mai este cu ea. Atunci pârâtul s-a enervat, a lovit-o, s-a schimbat, s-a parfumat și a plecat de acasă”, se arată în hotărârea Judecătoriei Vaslui.

”Ar putea degenera în comiterea de către pârât a unor fapte mult mai grave”

Potrivit documentului din instanță, ”pârâtul i-a aplicat soției sale două-trei lovituri cu un bici în zona picioarelor și a spatelui, ulterior părăsind locuința cu suma de 3000 de lei”, după care, constată judecătorii, ”a plecat împreună cu amanta la un hotel, a stat două zile, marți și miercuri”.

“Instanța a reținut că, în cauză, au fost dovedite actele de violență verbală, psihică și fizică săvârșite de pârât asupra victimei. De asemenea, a fost dovedită starea de temere a victimei asupra integrității sale corporale și psihice. Reiese, astfel, că între părți există o stare de tensiune care ar putea degenera în comiterea de către pârât a unor fapte mult mai grave mai ales pe fondul consumului de alcool și geloziei. Instanța are în vedere că pârâtul a recunoscut că are o relație extraconjugală, acesta fiind motivul declanșator al conflictului existent între părți”, se mai spune în hotărârea judecătoriei, prin care s-a instituit ordinul de protecție pentru o perioadă de 9 luni.

