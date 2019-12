Sf. Andrei și Ziua Națională, într-un singur weekend. "Ne aşteptam să fie o vacanţă"

De 1 decembrie echipa La Măruță și Barbara de la Mandinga, vizită specială în Bucovina

BARBARA, solista trupei Mandinga s-a nascut si a crescut in Spania, dar si-a gasit drumul aici, in Romania, si abia acum poate sa spuna ca se simte romanca adevarata. Asta dupa ce am dus-o la Gura Humorului, chiar in inima Bucovinei, acolo unde traditiile strabune sint respectate cu sfintenie.