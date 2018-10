Scuze publice transmise de bărbatul care l-ar fi agresat pe Florin Salam. ”Nu am știut de capul meu ce fac”

Facebook.com

Bărbatul care l-ar fi lovit pe cântărețul de manele Florin Salam în timpul unei petreceri și-a cerut scuze publice, pe pagina personală de Facebook, și spune că era sub influența băuturilor alcoolice atunci când a avut loc incidentul.

”Sunt Lower. Eu sunt băiatul cu incidentul de aseară, cu Salam. Nu am nimic cu Salam. Îmi cer scuze de la familia lui, de la mama lui, de la copiii lui. Eu sunt prieten cu Salam, Salam e nașul nostru de familie. Să țineți cont că nu am făcut, nu am avut nimic cu Salam, nicio problemă nu am avut cu el. Am fost numai prieteni. N-am avut divergențe. Am fost băut aseară, drogat, nu am știut de capul meu ce fac. Eu îmi cer scuze încă o dată din partea mea la familia lui Salam, la mama lui, la copiii lui. Să țineți cont că eu pe Salam îl iubesc și e familia noastră. Vă mulțumesc”, a transmis Lower Stan pe pagina personală de Facebook.

O înregistrare video postată pe Facebook, în care manelistul Florin Salam pare să fi fost lovit cu pumnul, s-a viralizat duminică în doar câteva ore de la publicare.

Autorul mesajului susține că manelistul Florin Salam ar fi fost bătut în Italia, în noaptea de sâmbătă spre duminică:

”Florin Salam luat la pumni, în Italia, duminică 28 Octombrie 2018, ora 04:35”.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer