Scufundări la Marea Neagră. Cât costă o sesiune de o oră cu un instructor autorizat

Dacă ajungeți pe litoral și sunteți dornici de aventură, puteți cuceri adâncurile Mării Negre.

Cu alte cuvinte, instructorii vă invită la sesiuni de scufundări unde veţi găsi o lume aparte care abia aşteaptă să fie descoperită şi admirată.

Startul aventurii se dă pe uscat, unde începătorii învaţă cum să utilizeze echipamentul, care este limbajul folosit sub apă şi ce trebuie să facă în caz de urgenţă.

Reporter: Ai emoţii?

Femeie: ”Un pic aşa. Sunt cam grele astea şi eu sunt cam micuţă.”

Apoi, pentru curajoşi urmează o altă lecţie importantă, care are loc într-o zonă în care adâncimea mării nu depăşeşte un metru.

Odată însușite toate aceste lucruri importante, doritorii, însoţiţi de instructori, descoperă adâncurile Mării Negre. Experienţa este una aparte, după cum spun cei care au pornit deja pe acest drum.

Reporter: Cum a fost?

Bărbat: ”Mult mai frumos decât mă aşteptam. Adică vizibilitatea foarte bună, nu mă aşteptam să văd căluţi de mare, nu mă aşteptam să văd vestigiii, chiar o experienţă pe care vreau să o repet cât de curând.”

Iar pasiunea poate fi dusă la un alt nivel.

Ana, instructor scufundări: "Eu de mică am fost pasionată de apă şi în 2019 am auzit că se fac scudundari aici la Constanța, am venit să fac cursul de începător Open Water Diver şi am ajuns să devin instructor pentru că mi-a plăcut foarte mult, sunt pasionată de asta şi ca şi cariera mi-aş dori să ajung biolog marin”.

Preţul unei sesiuni de o oră de scufundări cu un instructor se ridică la aproximativ 150 de lei. Centre autorizate găsiţi pe tot litoralul. Dacă vreţi să luaţi parte la un curs pentru a obţine un brevet, veţi scoate din buzunar, în medie, 1200 de lei.

Dar trebuie să ştiţi că pe faleza Cazinoului din Constanța vă puteţi bucura gratis de scufundări. Totul în cadrul unui proiect, botezat "Vestigii subacvatice", care se încheie pe 20 august. Însă numărul locurilor disponibile este limitat.