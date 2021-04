Scrumbia, la mare căutare în această perioadă. Cât vor scoate românii din buzunare pentru un kilogram

1.200 de pescari sunt în aceste zile pe Dunăre, în căutarea scrumbiei.

Este trufanda pe care tot românul o caută de Florii, prin pescării, în restaurante sau în magazine online. Poate așa se justifică și prețul mai ridicat prin comparație cu orice alt pește din Dunăre.

Un kilogram de scrumbie merge spre 40 de lei în această perioadă. De altel, este și singurul protejat la nivel european, dar afumat, după rețete tradiționale din Delta Dunării.

De Florii este dezlegare la peste și, religios sau nu, românul ține la tradiție și mănâncă scrumbie. Unul dintre cei mai grași pești din lume, care trăiește în mare, dar primăvara urcă pe Dunăre și în Deltă să își depună icrele. E momentul mult așteptat de pescari, care îl prind în plase. 1.200 au fost autorizați în acest an pentru prinderea scrumbiei.

Lucian Sanda: „Avem cam 20-30 de kilograme la barca de pescar. Cam așa se prinde la ora asta."

În 2020 s-au prins în jur de 600 de tone, conform Federației Organizațiilor de Pescari din Delta Dunării. Cel mai mult la Sfântu Gheorghe, acolo unde Dunărea se varsă în mare. Se estimează că anul acesta captura va fi la fel de mare.

Scrumbia este cea mai valoroasă specie de la Dunăre. De la cherhana, adică punctele unde se colectează peștele de la pescari, scrumbia pleacă mai departe spre magazine. Prețul diferă, în funcție de distanțe și adaosuri. Anul acesta, un kilogram se vinde, în medie, cu 35 de lei în pescării. În magazinele online însă, un kilogram poate ajunge și la 69 de lei.

Lucian Sanda: „E în jur de 20-20 și ceva la cherhana. Pescarii primesc destul de bine, 17 lei pe kilogram, 18 lei.”

Scrumbia poate fi capturată doar două, cel mult trei luni într-un an. Așa se justifică, spun pescarii, și prețurile mari. Tanti Ana este din Sulina și lucrează în bucătăria unui restaurant cu specific pescăresc din București.

Poate fi încercată și în alte variante, pregătite după rețete din Deltă.

Localnică: „Exista și siliotka, care este scrumbie proaspătă, doar un pic sărată, un fel de sashimi de siliotka și, desigur, mai este scrumbia marinată, care și ea este o trufanda de primăvară."

Scrumbia a ajuns vedetă și în Europa. Cea afumată a primit recunoașterea Comisiei Europene pentru a deveni produs cu indicație geografică protejată.

Daniel Buhai: „Scrumbia afumată IGP, adică indicație geografică protejată, după ce am obținut certificarea, am înregistrat o creștere semnificativă la vânzări și un interes crescut. Noi am ajuns la 15-20 de tone de scrumbie afumată."

Metoda de preparare a scrumbiei afumate vine de la zeci de ani distanță. Se sărează și se afumă la rece, cu rumeguș din lemn de esență tare, în special din fag. Recunoaşterea ei a venit după doi ani în care s-au strâns tot soiul de dovezi și documente din arhivă. Scrumbia afumată a fost al cincilea produs din România înregistrat în sistemul de calitate. european.