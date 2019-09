Școlile de dans, o atracție pentru români. Tot mai mulți vin să se relaxeze după muncă

Oamenii iubitori de mișcare își încep ziua la muncă și o încheie seara la dansuri. Sunt tot mai mulți cei pasionați de sunetul muzicii, care se relaxează pe ritm de salsa, tango și vals.

Pentru ei, dar și pentru copii, au apărut numeroase cluburi și școli de dans.

Chiar dacă nu fac performanţă, pasionaţii de dans îşi dau silinţa că paşii să le iasă cât mai bine şi se bucură când văd rezultatele.

Client sala de dans: „Venim după o zi mai stresată şi avem nevoie de ceva să ne descreţească frunţile, să socializăm să ne simţim bine, să dansăm.”

Mihai Petre: „Dansul creşte în România şi asta mă bucură, pentru că din punctul meu de vedere e un indicator de evoluţie socială şi nu numai, mi se pare că ne dezvoltăm, educaţia e alta, ne civilizăm, dansul face mult bine."

Valentin a renunţat la karate pentru dans. A înfiinţat o şcoală de salsa şi bachata în urmă cu 10 ani, pentru cei care doresc să îşi petreacă orele libere într-o atmosferă cât mai plăcută.

Valentin Ştefan, coregraf: „Majoritatea sunt oameni cu joburi, cu familie cu copii şi este o metodă extraordinară de relaxare pentru ei pe lângă multe alte lucruri pe care ei le găsesc aici la noi."

Şi baletul este preferat de cei care vor să se relaxeze după o zi de muncă. O şcoală de balet are peste o mie de elevi în Bucureşti şi mai multe sedii din ţară.

Andreea Badea, maestru coregraf: „Avem atât grupe de adulţi începători, intermediari cât şi avansaţi. Ei vin pentru întreţinere corporală, pentru relaxare, pentru că marea majoritate au şi un alt job, nu sunt în lumea dansului şi atunci doresc să se exprime să găsească o cale de a ieşi din rutina aceasta zilnică."

Liviu este un exemplu că dansul nu are vârsta. S-a îndrăgostit de balet acum trei ani, când avea 50 de ani. A început ca o glumă, dar acum spune că nu ar mai putea renunţa la el.

Liviu: „Încercasem foarte multe, înot, ciclism, deci ajunsesem să înot câte 3 km pe zi şi nu a fost suficient, am încercat la sală, am fost peste tot . Baletul îmi menţine tonusul corpului astfel încât să pot lucra foarte multe ore, ca eu lucrând în IT, 24 de ore în faţa monitorului e o chestie curentă."

La orele de balet vin oameni din toate domeniile.

Delia Bârla: „Într-o astfel de şcoală de balet un abonament lunar te va costa 250 de lei dacă pe placul tău este mai mult salsa şi bachata atunci vei plăti 160 de lei, iar pentru dans sportiv suma va fi de 280 de lei."

În ultimii ani, nu doar femei, ci şi tot mai mulţi bărbaţi au descoperit dansul şi se relaxează în paşi de vals, balet ori salsa.

