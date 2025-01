Școala de Iarnă GPeC Online 5-8 februarie: cursuri și dezbateri intensive despre în E-Commerce și Digital Marketing în 2025

De asemenea, ei vor avea acces și la înregistrările video ale tuturor sesiunilor pentru a putea aprofunda cunoștințele ulterior.

În cele 4 zile, participanții vor avea acces la 15 sesiuni de cursuri susținute de 4 traineri internaționali și unii dintre cei mai buni specialiști din România astfel încât să afle cum cresc vânzările online în 2025 și cum să facă marketing online cu rezultate măsurabile. Taxa de participare este de 339 EUR până pe 31 ianuarie.

Școala de Iarnă GPeC se adresează tuturor celor interesați de creșterea vânzărilor online, precum și specialiștilor în marketing online. Nivelul cursurilor este intermediar (sunt necesare cunoștințele de bază în E-Commerce și Digital Marketing). Înscrierile se fac online pe website-ul GPeC.

Cursurile și trainerii Școlii de Iarnă GPeC

§ Situația pieței de e-commerce la zi. Provocări și oportunități pentru 2025

§ Cum îți crești vânzările folosind funnel-uri dedicate pentru produsele best-seller în Meta Ads – Vlad Niță, Founder & CEO DoAds

§ Ce am învățat în ultimii 18 ani că este ESENȚIAL pentru a crește un e-commerce – Valentin Radu, CEO & Founder Omniconvert

§ Breakup with your CRO approach: How to drive more conversions with a customer-first CRO strategy that actually works – Talia Wolf, Conversion Optimization Expert

§ Dincolo de SEO – Ghid de supravieţuire în epoca A.I. – Horia Neagu, Founder Napoleon Digital

§ Data Storytelling with GA4: A Workshop for Business Owners – Bogdan Zaharia, Co-Founder Data Revolt Agency & Marian Becheanu, Head of Data @Data Revolt Agency

§ Ghid Practic de Stabilire a Bugetului și Planului de Marketing Online pentru 2025 pentru un Business E-Commerce – Raluca Radu, Founder MTH Digital

§ 12 Brain Science Secrets that Increase Response – Nancy Harhut, Behavioral Marketing Expert & Author

§ Mastering SEO with ChatGPT: A Practical Guide for E-Commerce – Dennis Yu, Digital Marketing Expert & Author

§ Google Ads: Cum a arătat 2024, cum va arăta 2025? – Dragoș Smeu, Founder Mavericks

§ Post purchase experience. Going beyond the „Thank You” e-mail – Adam Pearce, Co-Founder Blend Commerce

§ Noutăți Legislative 2025 și Provocări Clasice – Probleme, Oportunități și Răspunsuri pentru Comerțul Online Românesc – Bogdan Manolea, Co-Founder TRUSTED.ro

§ Cifrele care contează – gestionarea eficientă a banilor în eCommerce – Adrian Zamfira, Managing Partner Digitus

§ SEO Trends & Non Trends pentru 2025 – Steffen Heringhaus, CEO five elements digital

§ UX, CRO & Marketing tips pentru magazinele online – Andrei Radu, CEO & Founder GPeC

Programul pe zile & înscrieri

Agenda Școlii de Iarnă GPeC conținând programul complet pe zile și pe ore, precum și informații detaliate despre fiecare sesiune de curs, poate fi consultată online pe site-ul GPeC.

Detaliile complete și înscrierile la eveniment se regăsesc în secțiunea dedicată Școlii de Iarnă GPeC 5-8 februarie 2025.

Despre GPeC

Cu o tradiție de 20 de ani, evenimentele GPeC sunt considerate cele mai importante evenimente de E-Commerce & Digital Marketing din România și CEE. Seria de evenimente GPeC 2025 începe cu Școala de Iarnă GPeC 5-8 februarie și continuă cu:

§ GPeC Proficiency – programul de auditare și consultanță dedicat magazinelor online

§ GPeC SUMMIT 26-27 Mai 2025, București

§ GPeC Republica Moldova 30 Mai 2025, Chișinău

§ Școala de Vară GPeC 21-24 August 2025, Moieciu de Sus, jud. Brașov

§ GPeC SUMMIT & Gala Premiilor eCommerce 14 Octombrie 2025, București

