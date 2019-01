Descoperire bizară în Rusia. Cum arată craniul unei femei moarte în urmă cu foarte mulţi ani. FOTO

View this post on Instagram

В ноябре 2018 года сотрудники ООО "Институт археологии Кавказа" и ГКУ "Археологический центр им. Е.И. Крупнова" приступили к раскопкам Гамурзиевского городища, занимающего вершину и склоны возвышенности в междуречье Назранки и Сунжи. В ходе раскопок было выявлено большое количество хозяйственных ям: они круглые в плане и цилиндрические в разрезе. В нескольких ямах, помимо типичных для них находок, обнаружены человеческие останки, которые, наряду с многочисленными костями диких и домашних животных, керамикой, бронзовыми наконечниками стрел и женскими украшениями, относятся, по предварительным данным, к бронзовому веку. Большой интерес вызывает уникальная находка – женский скелет с искусственной деформацией черепа и шеи, который датируется IV – VI вв. н.э. Данная традиция, как показывают находки с разных континентов, была распространена у многих народов мира, в числе которых – сарматы, аланы, гунны и др. История знает немало примеров целенаправленного изменения формы головы. Речь идет о бинтовой, кольцевой и других деформациях черепа, когда еще в младенчестве путем многократных бинтований голове ребенка придавалась вытянутая форма. Такие повязки дети носили, как минимум, в течение нескольких первых лет жизни. Деформация головы могла служить признаком особого статуса человека, его благородного происхождения, что наделяло его привилегиями в обществе. Это подтверждается и тем, что у алан деформации черепа распространены именно среди элиты. Для человека архаической культуры, который не обладал знаниями и возможностью фиксировать историю письменно, изучать и взвешивать факты, наиболее авторитетным было прошлое его предков, убежденность в священности всего, чем они занимались и что создавали. Поэтому все, чему следовал представитель молодого поколения, было копией поведения его предков. Таким же остаточным социальным "нормативом" и была деформация черепа, о которой сегодня свидетельствуют археологические находки.