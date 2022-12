Scandal într-un avion, devenit viral online. VIDEO: ”Ține-ți gura, că nu sunt servitoarea ta!”

Potrivit The Independent, incidentul s-a produs pe zborul 6E 12, operat de compania aeriană indiană IndiGo, pe ruta Istanbul-Delhi, în 16 decembrie.

Un pasager a filmat incidentul, care a devenit rapid viral, după ce a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Însoțitoarea de zbor poate fi auzită spunând: „Taci, că nu sunt servitoarea ta!”. Ea îi mai spune bărbatului: ”Să nu mai arăți cu degetul spre mine și să țipi la mine, pentru că colegele mele plâng din cauza ta”.

Cearta a izbucnit din cauza unei probleme legate de mesele servite în timpul zborului. Potrivit NTDV, bărbatul a cerut un sandwich, iar echipajul i-a spus că o să verifice dacă mai e vreunul disponibil.

Bărbatul ar fi început să țipe, ceea ce a făcut-o pe una dintre membrele echipajului de cabină să înceapă să plângă.

În videoclip, însoțitoarea de bord poate fi auzită spunându-i pasagerului: „Vă rugăm să încercați să înțelegeți, există un anumit transport, iar mesele numărate”.

În timp ce ea continuă să explice faptul că echipajul poate servi doar ceea ce este precizat în cartea lui de îmbarcare, el strigă: „De ce țipi?”

Ea răspunde: „Îmi pare atât de rău, domnule, dar nu puteți vorbi așa cu echipajul. Vă ascult cu tot respectul, dar trebuie să respectați și echipajul.”

Mai târziu, el spune: „De ce țipi? De ce urli? Taci din gură."

Iar ea răspunde: „Tu să taci!”

Cearta se încheie cu însoțitoarea de zbor spunându-i bărbatului: „Sunt o angajată, nu sunt servitoarea ta.”

Apoi își pune o mască de protecție pe față și pleacă împreună cu un alt însoțitor de bord.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv