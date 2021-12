Salată, spanac și ceapă verde pe tarabele din piețe românești. Fermierii au profitat din plin de vremea călduroasă

StirilePROTV

Salată cât vezi cu ochii, spanac de un verde crud și ceapă proaspată. Asta găsești în multe dintre solariile fermierilor din Alba și Bihor.

În mijlocul iernii, în solarii, spanacul sau ceapa arată ca primăvara. Prețurile sunt mai mari decât la cele de import, însă verdețurile autohtone au un gust aparte.

Deși mai sunt doar câteva zile până la finalul anului, temperaturile ridicate din această perioadă au ajutat recolta, iar verdețurile, adevărate trufandale, sunt numai bune de dus la piață.

O familie de fermieri din Geoagiu se laudă cu o producție frumoasă de salată. Vremea neobișnuit de caldă a ajutat, așa că verdețurile arată ca în primavară.

Și în solarul cu ceapă recolta este una neașteptat de bună pentru perioada din an în care ne aflăm. Marfa se livrează acasă la clienții dornici să aibă pe masă, de sărbători, nu doar preparate din carne ci și verdețuri.

„Vindem salata la 2,5 lei căpățâna, ridichiile și ceapa la 2,5 lei legătura. Undeva la 50-60% mai mari ca în sezon”, spune un producător.

Și o familie din Rădești adună spanacul proaspăt din solar pentru a-l vinde. Vremea nefiresc de caldă din luna decembrie le aduce și un profit foarte bun.

„Culegem spanac acum un pic pe sărbători să mai ducem o țâră la piață e destul de frumos, de mare, de crud. Prin mijlocul lui octombrie, 15-20 octombrie, l-am semănat și acuma e a treia recoltă. A fost o toamnă călduroasă și am semănat și s-a făcut foarte frumos, spanacul e crud, e frumos, acuma cu sărbătorile si asta ne-am gândit că oamenii o să cumpere și verdețuri cu atâta carne și așa”, spune producătorul.

Și în Bihor, un fermier cultivă în fiecare iarnă câteva zeci de mii de salate. Anul acesta are două cicluri de plante, fiecare cu câte 14 mii de tufe verzi, care vor fi numai bune de pus pe mesele de sărbători.

Ca să livreze marfă toată iarna, fermierul trebuie să încălzească sera, iar cum prețul la combustibili a crescut mult în ultimele luni, și salata va fi un pic mai scumpă.

„Anul trecut am început să livrăm cu un leu 30, am ajuns undeva, în luna ianuarie, la un leu 90 - doi lei, acuma am inceput cu un leu 50, deja suntem la unu 9 și probabil vom ajunge la doi lei”, spune fermierul.

La piață, tarabele sunt pline cu verdețuri. Cele mai apreciate sunt cele sunt de proveniență autohtonă.

Reporter: Vi se pare scumpă?

Clientă: Nu, nu. Prețul e accesibil, accesibil. Salată, verdețuri.

Şi în pieţe prețurile sunt mai mari ca în toamnă. O legătură de ceapă porneşte de la 2,5 lei, un kilogram de spanac costă între 10 și 16 lei, iar salata se vinde cu până la 3 lei bucata.