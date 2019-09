S-a sinucis în ziua nunții fiicei lui: „Cinci minute mai târziu casa era în flăcări”

Acesta ar fi spart rețeaua de gaze de la subsol în timp ce era acasă, fapt ce a cauzat o explozie, potrivit Mirror.

De asemenea, în ziua în care acesta a vrut să se sinucidă, avea loc nunta fiicei sale. Potrivit autorităților, cele mai multe rude ale bărbatului ar fi fost la nuntă în timpul exploziei.

În urma exploziei, toată casa acestuia a fost distrusă. Din cauza prăbușirii casei, acțiunea poliției de a găsi rămășițele bărbatului a fost îngreunată.





