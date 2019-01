Cu cât vinde o femeie Xbox-ul iubitului ei. ”Am vrut să-l umilesc și să mă răzbun”

Facebook

Supărată că iubitul a înșelat-o cât timp ea a fost însărcinată, o femeie din Marea Britanie a scos la vânzare Xbox-ul acestuia pentru 3 lire sterline, de 60 de ori mai ieftin decât l-a cumpărat bărbatul.

Georgia Jackson, în vârstă de 24 de ani, s-a răzbunat într-un mod inedit pe iubitul care o înșela, relatează Daily Mail.

După patru ani de relație, femeia a aflat că a fost înșelată de două ori. Prima dată, Josh Maddock (25 de ani) a înșelat-o pe tânără în anul 2016, iar apoi atunci când ea a rămas însărcinată cu primul lor copil.

Pentru a se răzbuna, tânăra a pus la vânzare Xbox-ul iubitului la prețul de doar 3 lire sterline. Pe lângă acel Xbox, tânăra oferea și căști, dar și 4 jocuri.

Alături de poza Xbox-ului, Georgia a scris că are nevoie de acei bani pentru a-și cumpăra un cuțit nou de bucătărie, dar a spus și de ce îi face una ca asta iubitului ei.

"Întotdeauna m-am gândit că dacă mi-ar greși cu ceva, i-aș arunca Xbox-ul, dar am știut că vânzarea lui l-ar durea și mai tare", a spus Georgia Jackson. "Am vrut să îl umilesc și după ce am făcut acest gest m-am simțit mai bine. Mi-a rupt inima și nu regret că m-am răzbunat în acest fel", a mai adăugat tânăra.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer