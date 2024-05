S-a deschis sezonul de spectacole cu daci și romani, la Alba Iulia. „O surpriză plăcută"

Până în luna octombrie, cetatea va răsuna de strigăte de luptă, în fiecare zi de vineri. Astfel, turiștii pot să intre în atmosfera acelor vremuri.

Costumați cu platoșe, coifuri, blănuri de animale și înarmați cu sulițe și săbii, soldații și-au arătat priceperea în fața sutelor de spectatori. Fiecare mișcare a fost explicată în detaliu.

Când a venit însă momentul confruntării între daci și romani, istoria a fost măsluită. În locul luptei sângeroase, spectatorii au asistat la o îmbrățișate de grup.

Turist din Chișinău: „Sfârșitul unde s-au îmbrățișat a fost neașteptat, dar o surpriză plăcută."



Însă un mic soldat și-a luat rolul în serios și a ieșit învingător...

Lecția de istorie a continuat cu detalii despre ținutele și tactica de luptă ale strămoșilor noștri.

Andrei, reenactor Legiunea a XIII-a Gemina: „Tot echipamentul pe care îl vedeți pe mine cântărește undeva la 29 de kg. Este compus dintr-o lorica segmentată acaestă armură mare compusă din segmente, apoi avem această manică segmente împotriva falsului dacic, această galee, scutul ce cântărește vreo 8 kg, apărător de picioare și gladiusul.”

Claudiu, reenactor Lupii Singidavei: „Reprezentăm cetatea de la Cugir, cetatea Singidava. Ne confruntăm cu romanii, apărăm Dacia. Redăm viața cotidiană, aspectul, portul, armamentul dacilor”



Spectacolul i-a cucerit pe cei din public - inclusiv pe turiștii din alte țări.

Turistă din Germania: „A fost foarte interesant, sunt pentru prima dată în Alba Iulia. E o ocazie bună să văd așa ceva și să învăț, chiar am învățat ceva. Poartă piei de urs sau de lup, cară greutăți foarte mari în timp ce mărșăluiesc 30 de kilometri, e o nebunie.”



Turist din București: „Așa spectacol nu am văzut până acum."



Turist din București: „Costumele sunt inedited. O pune sub o formă de poveste și e atractiv. Depășește un pic cutuma scolară.”



Până în luna octombrie, în fiecare seară de vineri, dacii, romanii, gladiatorii și nimfele vor face spectacol în cetate.

Liviu Zgîrciu, coordonator Garda Apulum: „Suntem voluntari, facem lucrul acesta în timpul liber. Atâta timp cît sutele de turiști vin special pentru acest moment eu zic că este un brand destul de cunoscut al orașului."



Cele mai spectaculoase demonstrații vor avea loc în perioada 15-18 august, când la Alba Iulia ajung zeci de trupe din toată Europa, la Festivalul Roman Apulum.

