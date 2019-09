Metoda extremă folosită de o tânără pentru a-l determina pe fostul iubit să se împace cu ea

O femeie din Marea Britanie a încercat să se împace cu fostul ei iubit făcându-l să creadă că este însărcinată. Ea a pretins că este doctor și i-a trimis bărbatului un email prin care anunța că așteaptă un copil.

Femeia a pretins că este doctor, a creat un cont fals și i-a trimis fostului iubit un email prin care anunța sarcina. De asemenea, ea a mai precizat în mesaj și că ei trebuie să se împace pentru binele copilului care ar fi avut probleme cu inima, informează The Sun.

„Bună, am încercat să vă contactăm mai devreme pentru copil. Credem că ea este însărcinată în patru sau cinci săptămâni și ne-ar plăcea să vă informăm ca tată, că bebelușul are probleme cu inima din cauza mamei care este stresată. Știm că nu asta nu face parte din procedura spitalului, însă v-aș sfătui ca dumneavoastră și mama copilului să vorbiți, să vă rezolvați problemele și să vă împăcați, pentru că cei mai mulți bebeluși mor din cauza stresului, pentru că părinții lor nu sunt împreună”, a scris femeia în email.

Woman tries to win back ex by faking hospital email claiming she’s pregnant https://t.co/EZUxgMp2gq — The Sun (@TheSun) September 19, 2019



Imaginea cu email-ul a fost distribuită pe Reddit și a strâns sute de comentarii.



„Dacă vrei să scrii un mail fals din partea spitalului, trebuie să folosești gramatica corect”, a scris o persoană.



„Sunt impresionată că bebelușul de patru săptămâni și-a dat seama că părinții lui nu sunt împreună”, a mai comentat o persoană.

Cele mai multe persoane au făcut glume pe seama conținutului mesajului, dar și a greșelilor gramaticale.

